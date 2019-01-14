﻿ Россия ответила на ультиматум НАТО о "начале войны", Mixnews.lv

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МИД России ответил на заявления НАТО о готовности военного решения ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В начале января генсек НАТО Йенс Столтенберг отметился резонансным заявлением, предоставив России "последний шанс" для того, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД до 2 февраля 2019 года.

"Я не буду строить предположения по поводу того, насколько вероятно то, что Россия вернется к соблюдению. Важно то, что у России сейчас последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится", - говорил он.

По словам генсека НАТО альянс рассматривает меры военного характера, чтобы добиться от России ответных шагов. "Наши ответные меры могут носить военный характер. Срок истекает второго февраля", - напомнил Столтенберг.

После новогодних каникул в России слова Столтенберга прокомментировали в МИД РФ. По словам дипломатов, заявления генсека НАТО, прозвучавшие в "ультимативном тоне", не соответствуют "заверениям о том, что спасение договора является для стран альянса приоритетом".

"Такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога", - сказано в официальном комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что кризис в НАТО спровоцирован односторонним решением США о выходе из ДРСМД, так как соответствующий шаг демонстрирует глобальную и европейскую безопасности, столь важные для Вашингтона.

В ведомстве отмечают, что Россия прикладывает максимум усилий для сохранения договора, а также выступает за диалог по указанной проблеме.