﻿ Раненый мэр Гданьска скончался в больнице, Mixnews.lv

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Мэр Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом на сцене во время благотворительного концерта, умер в больнице, сообщает польское издание Onet. Об этом пишет "Дождь".

После нападения он был госпитализирован в критическом состоянии и прооперирован.

Как сообщает РИА Нововсти, ссылаясь на Radio Gdansk, Адамович получил ножевое ранение в области сердца.

По данным местных СМИ, медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем перевезли в больницу.

Подозреваемый в нападении 27-летний мужчина, ранее осужденный на 5,5 лет тюрьмы за ограбления банков, объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме.

Как сообщал польский телеканал TVN24 со ссылкой на данные следователей, подозреваемый заявил следователям, что в тюрьме "к нему относились очень плохо, за решеткой его даже пытали", особо отметив, что это происходило во время работы правительства ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа", сообщает телеканал.

Мэр Гданьска в течение 15 лет был членом партии "Гражданская платформа", однако в 2015 году покинул ее ряды.