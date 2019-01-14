﻿ В Киево-Печерской лавре возник пожар, Mixnews.lv

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В монастырском комплексе Киево-Печерской лавры произошел пожар, площадь возгорания составила около 200 кв. м. Об этом в понедельник сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 17:00 (местное время), площадь пожара составляет ориентировочно 200 кв м", - проинформировала пресс-служба, уточнив, что горящее двухэтажное отдельно стоящее здание "принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры".

Как сообщила спикер ведомства Светлана Водолага, в здании частично обрушились перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением. Площадь обрушения составила 50 кв. м.

Здание находится в ведении музея-заповедника Киево-Печерской лавры и не относится к монастырю, пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.

"Пожар произошел в одном из зданий, которое находится в ведении музея-заповедника Киево-Печерской лавры, на территории Верхней лавры, к самому монастырю это здание никакого отношения не имеет", - подчеркнул он.

Архиепископ отметил, что здание "давно уже было в заброшенном состоянии - заколочено и с выбитыми окнами, нуждалось в аварийном ремонте". По его словам, "таких сооружений на территории заповедника достаточно".

Как заверили в ГСЧС, в настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня на другие строения нет.

По данным СМИ, в горящем здании находились мастерские.

В ГСЧС также отметили, что сообщение о пожаре к ним поступило в 16:17 по местному времени.

"По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу", - добавили спасатели.

Источник: ТАСС

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA/