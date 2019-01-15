﻿ Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви, Mixnews.lv

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Константинопольский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ). Документ на трех языках был размещен на сайте патриархии.

В тексте говорится о признании и установлении «духовной дочери» Константинополя — автокефальной «новой церкви».

Также томос содержит призыв ко всем мировым православным церквям признавать ПЦУ «как сестру, и вспоминать под именем «Святейшая церковь Украины».

Согласно документу, кафедрой новой православной церкви Украины является Киев. Подчеркивается, что ПЦУ не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства.

Ранее сообщалось, что томос об автокефалии ПЦУ доставили на Украину.

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины, передает «УНН».

«Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — зачитал документ Вселенский патриарх.

На церемонии передачи томоса также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий.

Фото: Facebook/Порошенко