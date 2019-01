﻿ После смерти президента Гданьска тысячи людей вышли на демонстрацию, Mixnews.lv

В мире |

Вечером в понедельник, 14 января, тысячи людей вышли в центр Гданьска на демонстрацию против насилия. Как сообщает «Пятый канал», в акции памяти убитого президента города Павла Адамовича принял участие председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Убит мой хороший друг Павел Адамович, человек солидарности и свободы, европеец. Пусть он покоится с миром», — написал Туск в Twitter.

Poland's liberal mayor of Gdansk dies after stabbing https://t.co/gbiVWDxYaz pic.twitter.com/5hzMHr8hYN

Как отмечается на странице города Гданьска в соцсети Facebook, на демонстрацию вышли тысячи людей. «Стоп ненависть. Стоп насилие. Тысячи людей чтят память умершего Павла Адамовича», — говорится в подписи к фотографии с места событий. В демонстрации участвуют в том числе польские политики, общественные и религиозные деятели.

Президент Гданьска умер после ножевого ранения, которое он получил на концерте вечером 13 января. Злоумышленник выбежал на сцену и ударил президента Гданьска ножом в область сердца. По сведениям BBC, мужчина кричал со сцены, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме.

VIDEO: Moment Polish mayor #Adamowicz stabbed on stage during charity event in #Gdansk https://t.co/8JT3VRoasR pic.twitter.com/IyBMQYEiyf