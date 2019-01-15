﻿ Тимошенко намерена изменить конституцию Украины, Mixnews.lv

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Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала конституцию страны "профанацией", передает телеканал ICTV.

Она заявила, что в случае победы на президентских выборах представит новый проект конституции.

Как передает РИА "Новости", Тимошенко предсказала свою борьбу во втором туре президентских выборов с действующим лидером Петром Порошенко. Она добавила, что у Порошенко нет ни единого шанса на победу.

На Украине стартовала президентская избирательная кампания.

Согласно имеющейся информации, она продлится 90 дней. При этом до 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы.