﻿ Тимошенко намерена изменить конституцию Украины, Mixnews.lv

Тимошенко намерена изменить конституцию Украины (3)
В мире | 15 января 2019 года, 11:44
Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала конституцию страны "профанацией", передает телеканал ICTV.
Она заявила, что в случае победы на президентских выборах представит новый проект конституции.
Как передает РИА "Новости", Тимошенко предсказала свою борьбу во втором туре президентских выборов с действующим лидером Петром Порошенко. Она добавила, что у Порошенко нет ни единого шанса на победу.
На Украине стартовала президентская избирательная кампания.
Согласно имеющейся информации, она продлится 90 дней. При этом до 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы.
Источник: Газета.ru
Конституция по юльке: воровать, могу я, остальные только с моего разрешения.
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А когда кровавый украинский режим освободит Надию Савченко?
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В шестой раз за 27 лет? Круто! Это не конституция, а половая тряпка.
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