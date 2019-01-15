﻿ Взрыв газа под Ростовом: пострадавший дом сняли с дрона, Mixnews.lv

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В результате трагедии погибли две женщины, опознана только одна из них. По уточненным данным, повреждены и разрушены 16 квартир, четыре - сильно. Но утверждается, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Между тем, пострадавший дом под Ростовом сняли на видео с дрона.

Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области обнаружили тело женщины. Ранее сообщалось об одной погибшей.

"Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры", - сообщил ТАСС представитель МЧС России. Теперь неизвестной остается судьба трех человек. На сайте регионального ведомства говорится, что погибшая обнаружена на девятом этаже в 4:55 15 февраля.

Аварийно-спасательные работы организованы круглосуточно. По состоянию на 7:00 снято девять плит и множественные фрагменты общим объемом 161 кубический метр. В период проведения работ задействованы четыре кинологических расчета и три беспилотника. Демонтаж плит осуществляли 12 альпинистов МЧС, отмечает Национальная служба новостей со ссылкой на главу региона Василия Голубева.

Общий объем завалов после взрыва составляет 788 кубических метров, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС. По уточненным данным, повреждены и разрушены 16 квартир. "Повреждены 16 квартир, четыре из которых сильно разрушены", - рассказал агентству представитель оперативного штаба на месте ЧС. Он уточнил, что пока опознано тело только одной из двух погибших.

Спасатели провели мероприятия по укреплению несущих конструкций и межэтажных перекрытий лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Они установили 61 строительную подпорку.

Таким образом, спасатели демонтировали все опасные конструкции, отмечает "Интерфакс" со ссылкой на в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Накануне вечером сообщалось, что сохраняется угроза обрушения дома, и было даже сокращено число спасателей, работающих в эпицентре взрыва.

В МЧС также сообщают, что в городе развернуты два пункта временного размещения (ПВР) жильцов дома, где произошел взрыв.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от МЧС России привлекаются 297 человек и 69 единиц техники.

В настоящее время во всех многоэтажках в городе Шахты проводят инспекции газовые службы. Такие же проверки сейчас проходят и в других регионах, в частности в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Курской области, Ставрополье, Удмуртии, Туве, отмечает Первый канал.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в городе Шахтах Ростовской области произошел рано утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Из-под завалов спасены семь человек, включая ребенка. Из дома эвакуировали 140 жильцов, 43 из которых были спасены из пострадавшего подъезда. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Приоритетной версией ЧП рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа.

Это второй серьезный инцидент с бытовым газом за последние две недели. Днем 31 декабря 2018 года подобная трагедия произошла в Магнитогорске. Там жертвами обрушения подъезда стали 39 человек.