﻿ В США трассу заблокировала шоколадная река, Mixnews.lv

В США около города Флагстафф опрокинулась цистерна, перевозившая более 13 тысяч литров шоколада. Об этом сообщили в управлении безопасности штата Аризона.

В результате ДТП весь шоколад вылился на проезжую часть.

"Шоколадная река" полностью парализовала движение транспорта.

В управлении добавили, что устраняют последствия ДТП, и пошутили, что "уборка обещает быть вкусной".

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD