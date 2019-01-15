﻿ Россия нашла в комиксе о Дэдпуле пропаганду нацизма, Mixnews.lv

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Российское издательство "Комильфо" внесло правки при печати книги "Дэдпул. MAX" Marvel Comics, сообщает "Коммерсант".

Поскольку книгу, содержащую сцены насилия и секса, планировалось выпустить с маркировкой 18+, издательство отправило ее макет эксперту Роспотребнадзора. После консультации с ним издательство отказалось от публикации одной из глав — о борьбе супергероя Дэдпула с отрицательным персонажем-неонацистом.

Несмотря на то, что по сюжету Дэдпул борется с нацистски настроенным Бароном Земо, часть комикса написана от имени антагониста, рассуждает о необходимости холокоста, одобрении действий национал-социалистического режима в Германии и Ку-Клукс-Клана. Также в комиксе использована нацистская символика.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/Tiese the customizer