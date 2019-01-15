﻿ Сын Михаэля Шумахера согласился на контракт с "Феррари", Mixnews.lv

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Автогонщик Мик Шумахер, сын Михаэля Шумахера, подпишет контракт с "Феррари". По данным Motorsport, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

В рамках контракта 19-летний Мик Шумахер станет членом молодежной гоночной академии "Феррари", а также примет участие в тестовых сессиях за рулем болида "Формулы 1" по ходу сезона 2019 года.

Михаэль Шумахер выступал за "Феррари" с 1997 по 2006 годы. Вместе с командой он выиграл пять титулов чемпиона мира подряд (в 2000-2004 годах). В общей сложности Шумахер одержал за рулем "Феррари" 72 из 91 своих побед в Гран-при.

Источник: Meduza