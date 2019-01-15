﻿ СМИ назвали стоимость инаугурации Трампа, Mixnews.lv

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Инаугурация президента США Дональда Трампа в 2017 году обошлась в 104 млн долларов, - вдвое дороже, чем церемония вступления в должность экс-президента Барака Обамы в 2009 году (51 млн долларов), сообщает телеканал ABC.

Всего для проведение церемонии командой Трампа были собраны 107 млн долларов. Как сообщает канал, программа инаугурации Трампа, тем не менее, была сравнительно скромной и включала всего три крупных мероприятия.

Телеканал детализировал расходы на церемонию инаугурации Трампа. Среди трат - 130 тыс. долларов на дизайнерские подушки для стульев к двум званым ужинам, 2,7 млн долларов - на представление в бродвейском стиле по мотивам песни Фрэнка Синатры "New York, New York".

Телеканал также сообщает об оплате из фонда гостиничных номеров и поездок на такси для друзей семьи Трампа и помощников. В частности, 25 тыс. долларов ушло на оплату номера в гостинице для бизнесмена Ховарда Лорбера.

Кроме того, почти 26 млн долларов получила компания во главе с близкой подругой Мелании Трамп, занимающаяся организацией мероприятий.

Источник: Интерfакс

Фото: ru.m.wikipedia.org