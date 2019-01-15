﻿ Трамп заказал 300 бургеров в Белый дом, Mixnews.lv

Трамп заказал 300 бургеров в Белый дом (1)

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В мире | 15 января 2019 года, 15:18

Президент США Дональд Трамп заказал три сотни бургеров в Белый дом для торжественного ужина с победителями чемпионата по американскому футболу среди студентов. Об этом сообщает Reuters.

Бургеры заказали из ресторанов быстрого питания McDonald's, «Бургер Кинг» и Wendy's, к ним также заказали картошку-фри и пиццу. Еду подавали при свечах на серебряных подносах, в обеденном зале, где висит портрет 16-го президента США Авраама Линкольна.

Трамп назвал доставленный фастфуд «прекрасной американской едой». На вопрос о том, продукты из какого фастфуда он лично предпочитает, он ответил, что у него нет предпочтений. «Пока это американское — мне нравится», — заявил президент.

Источник: Lenta.ru

Фото: twitter.com/Complex

Комментарии 1
как1 час назад
можно так питаться,тем более на таком уровне, бургеры с колой,чипсы,полный пипец.
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