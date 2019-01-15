﻿ На Украине оценили возможность нового Майдана, Mixnews.lv

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Депутат Верховной рады, бывший лидер националистической группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил, что готов организовать "новый Майдан". Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал депутат в интервью "Украинской правде", цели Майдана не были выполнены в достаточной мере даже пять лет спустя после событий в Киеве. По его словам, конечной победой станет "утверждение собственного государства".

Ярош заявил, что готов организовать новую акцию в случае "сдачи" Украины России "в языковой политике, культурной, экономической".

Ранее стало известно, когда вынесут приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича, рассказал, что "дана команда вынести приговор к февралю, годовщине расстрелов на майдане".

Источник: Газета.ру