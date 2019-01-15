﻿ В Эстонии предложили дать гражданство всем проживающим в стране с 1991 года, Mixnews.lv

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Министр внутренних дел Эстонии Катри Райк предложила предоставить гражданство всем постоянным некоренным жителям, проживающим в стране с 1991 года.

"По моему мнению, после выборов (намеченных на 3 марта выборов в парламент - прим.ред.) следовало бы обсудить, не инициировать ли такое движение как "окно гражданства", - заявила министр в интервью газете Eesti Paevaleht, опубликованном в понедельник.

По ее предложению, все, кто проживает в Эстонии с 1991 года, не был уголовно наказан и готов присягнуть на верность эстонскому государству, мог бы получить гражданство в течение одного года.

"Но они должны будут сами написать заявление, так как гражданство - это не подарок", - подчеркнула министр.

Вместе с тем, она признала, что даже в ее Социал-демократической партии эта идея не находит полной поддержки.

"Я не знаю, готовы ли мы к этому. Но обсуждение могло бы пройти. Могу сказать, что и социал-демократы в этом отношении не имеют единого мнения. Вопрос и в том, можно ли это сделать в рамках нынешнего закона "О гражданстве". Наверняка в Эстонии нельзя что-либо полностью переворачивать", - сказала Райк.

В настоящее время, после 27 лет независимости государства, в Эстонии на 1,3 млн населения приходится еще около 69 тысяч человек, в основном русскоговорящих, не имеющих никакого гражданства.

Источник: interfax.az

Фото: Flickr/Shane MacClure