﻿ "Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильма "Малыш и Карлсон", Mixnews.lv

"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильма "Малыш и Карлсон"

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В мире | 15 января 2019 года, 21:22

«Союзмультфильм» ожидает завершения переговоров с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен о создании продолжения советского мультфильма «Малыш и Карлсон» весной, сообщает RNS.

В ближайшее время партнеры планируют договориться о софинансировании нового проекта. Напомним, о начале переговоров сообщалось еще в ноябре 2017 года.

Летом 2018 года «Союзмультфильм» заключил договор с писателем Эдуардом Успенским об использовании сценариев уже отснятых и десяти еще не экранизированных серий мультфильма «Простоквашино» и лицензий товарных знаков с именами и изображениями персонажей.

Источник: ПОЛИТ.РУ

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