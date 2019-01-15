﻿ "Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильма "Малыш и Карлсон", Mixnews.lv

"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильма "Малыш и Карлсон"
В мире | 15 января 2019 года, 21:22
«Союзмультфильм» ожидает завершения переговоров с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен о создании продолжения советского мультфильма «Малыш и Карлсон» весной, сообщает RNS.
В ближайшее время партнеры планируют договориться о софинансировании нового проекта. Напомним, о начале переговоров сообщалось еще в ноябре 2017 года.
Летом 2018 года «Союзмультфильм» заключил договор с писателем Эдуардом Успенским об использовании сценариев уже отснятых и десяти еще не экранизированных серий мультфильма «Простоквашино» и лицензий товарных знаков с именами и изображениями персонажей.
Источник: ПОЛИТ.РУ