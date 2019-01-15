﻿ Британский парламент проголосовал против плана Мэй по Brexit, Mixnews.lv

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Британская палата общин вечером во вторник подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС. Лидер оппозиции Джереми Корбин тут же инициировал вотум недоверия правительству.

Это может привести к отставке правительства, досрочным выборам, отсрочке "брексита" и даже повторному референдуму о членстве Британии в Евросоюзе.

Против договора проголосовали 432 депутата, за него - 202 депутата, и поражения правительства с таким разрывом - 230 голосов - не было еще никогда в истории британского парламента.

"Это катастрофическое поражение правительства", - сказал лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и объявил, что официально вносит предложение о вотуме недоверия правительству.

Тереза Мэй за минуту до этого объявила, что если оппозиция инициирует вотум недоверия правительству, то ее кабинет готов организовать обсуждение и голосование завтра же.

Если вотум будет вынесен, то консерваторы должны будут в течение двух недель попытаться сформировать новое правительство большинства, а если это у них не получится, то объявить внеочередные выборы. Рейтинги консерваторов и лейбористов сейчас примерно равны и колеблются в диапазоне 36-41%.

Помимо внеочередных выборов, возможны и другие варианты развития событий, и большинство из этих вариантов ведет к отсрочке формального выхода Британии из ЕС, который по состоянию на сейчас должен состояться 29 марта.

Однако не исключены и крайние, пока теоретические варианты "обвального" выхода без урегулирования отношений, либо отмены "брексита".

Любой из вариантов будет иметь огромное значение не только для британской экономики и политики, но и для всей Европы.

Большинство в палате общин высказалось против договора о выходе, согласованного правительством Британии и Брюсселем, но разные группы депутатов сделали это по совершенно разным мотивам. Поэтому ни один из возможных альтернативных вариантов поведения в отношении ЕС на данный момент не набирает парламентского большинства, что и делает нарастающий кризис особенно тяжелым и непредсказуемым.

"Сегодняшнее голосование показало нам, против чего выступает палата, но ничего не говорит нам о том, за что она выступает [...] как она собирается и даже собирается ли вообще уважать решение народа", - сказала Мэй сразу после того, как Палата общин разгромила ее кабинет.

Источник: Русская служба BBC