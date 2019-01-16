﻿ В США подтвердили возможность санкций против участников "Северного потока-2", Mixnews.lv

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Американский посол в Германии Ричард Гренелл снова выступил с критикой проекта "Северный поток - 2" и подтвердил возможность введения со стороны Вашингтона санкций против компаний, участвующих в его реализации. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью газете Rheinische Post. Ранее дипломат разослал фирмам, в частности BASF и Uniper, письма, в которых предупредил о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.

"Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы делали публично, - компании, которые работают в секторе экспорта российских энергоресурсов, рискуют подпасть под возможные санкции", - сказал он. По словам Гренелла, "правительство США и Конгресс имеют сомнения в том, что касается энергобезопасности и геополитических последствий "Северного потока - 2". "Я буду и впредь продвигать соответствующую американскую политику", - утверждал дипломат.

Гренелл считает своей задачей как посла США в ФРГ "представлять германскому правительству, лидерам деловых кругов, населению, СМИ и общественности политику" его руководства, передает ТАСС. "Центральная ответственность дипломата заключается в защите граждан и интересов родной страны", - отметил он.

Дипломат высказал мнение, что "Северный поток - 2", вопреки заявлениям официального Берлина, "не коммерческий проект" и реализуется, чтобы поставлять газ в Европу, минуя Украину. "Германия должна учитывать сомнения других стран - членов ЕС и своих соседей относительно негативных последствий проекта по строительству трубопровода", - утверждал Гренелл. По его словам, 12 декабря 2018 года большинство членов Европарламента проголосовали против проекта "Северный поток - 2".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 года. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% от общей стоимости проекта, то есть выделят по 950 млн евро.

Источник: NEWSru.com