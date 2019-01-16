﻿ СМИ Британии: Мэй переживет вотум недоверия без понимания, что делать дальше, Mixnews.lv

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Масштаб вчерашнего поражения Терезы Мэй и ее правительства в парламенте действительно впечатляет, пишет обозреватель Financial Times Роберт Шримсли.

Меньше трети парламентариев поддержали предложенный правительством вариант договора о выходе Британии из Евросоюза - в нормальные времена премьер уже объявил бы о своей отставке.

Однако сегодня ей предстоит снова попытаться убедить парламент в том, что она способна заключить с континентальной Европой лучшую для Британии сделку.

Предположим, вслед за большинством парламентариев, что Тереза Мэй переживет вотум недоверия и сохранит пост. Британия останется с премьером, от которого невозможно избавиться, но который в то же время неспособен решить самый насущный для страны политический вопрос.

Теперь "обвальный" выход без каких-либо договоренностей, которого хотят ярые сторонники "брексита", может показаться более реальной перспективой, пишет журналист.

Однако Шримсли считает, что в действительности евроскептики в парламенте теперь будут вынуждены наблюдать, как она пытается договориться со сторонниками более мягких вариантов. В такой ситуации, "обвальный" выход, которого они так хотят, будет менее вероятным, чем мягкий "брексит" и даже чем отмена решения о выходе из ЕС.

Сама Мэй, уже после голосования, кажется, заняла примирительную позицию, предлагая преодолеть партийные разногласия и найти вариант договора, который устроил бы большинство. Кажется, она свыклась с идеей, что ее вариант сделки уже не будет принят. Наконец-то парламентарии смогут объединиться вокруг более мягкого варианта "брексита".

Однако комментарии представителя Мэй, данные позже, звучали уже более жестко - несмотря на тон Мэй в парламенте, ее неожиданная гибкость больше похоже на попытку потянуть время, сохраняя контроль над процессом.

Между тем, обозреватель Guardian Джон Грейс пишет, что у Терезы Мэй не было запасного плана.

Перед голосованием члены нижней палаты некоторое время продолжали повторять знакомые аргументы за и против предложенной Мэй сделки. В основном - против. Но никто уже не слушал. Они просто ждали, что будет дальше.

Когда настало время голосовать, понимания не пришло. Понятно было только одно - несмотря на катастрофическое поражение, Мэй останется премьер-министром. Премьер-министром без понимания, что делать дальше.

"Очень странный конец сюрреалистического дня", - делится впечатлениями журналист.

Таблоид The Sun пишет, что страна взяла курс на "жесткий брексит". И тем не менее у Мэй остается шанс - она может поехать в Брюссель и выторговать у Европы одну значительную и юридически обязывающую уступку, которой затем воспользуется, чтобы убедить парламентариев.

Источник: Русская служба BBC

Фото: commons.wikimedia.org