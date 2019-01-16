﻿ В лобовом ДТП под Воронежом погибли восемь человек, Mixnews.lv

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В Воронежской области в результате столкновения трех транспортных средств погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района России сообщил, что на месте происшествия организована работа сотрудников экстренных служб.

ДТП произошло 15 января на 166-м километре автодороги Курск-Борисоглебск. Следовавший в сторону Воронежа Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, после чего произошло возгорание.

Число жертв тройного ДТП на автотрассе «Курск - Воронеж - Борисоглебск», которое произошло сегодня днем, 15 января, увеличилось с семи до восьми человек. Обновлённые данные привели в Единой дежурно-диспетчерской службе Нижнедевицкого районаhttps://t.co/JEtEhBSkLk pic.twitter.com/GztjgVhLfG — Регион online (@newsrru) 15 января 2019 г.

Источник: Polit.ru

Фото: Twitter/Регион online