﻿ В лобовом ДТП под Воронежом погибли восемь человек, Mixnews.lv

В лобовом ДТП под Воронежом погибли восемь человек

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В мире | 16 января 2019 года, 10:23

В Воронежской области в результате столкновения трех транспортных средств погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района России сообщил, что на месте происшествия организована работа сотрудников экстренных служб.

ДТП произошло 15 января на 166-м километре автодороги Курск-Борисоглебск. Следовавший в сторону Воронежа Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, после чего произошло возгорание.

Источник: Polit.ru

Фото: Twitter/Регион online

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