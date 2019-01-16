﻿ Швеция начнет обучать "кибер-солдат", Mixnews.lv

Швеция начнет обучать "кибер-солдат" (1)
В мире | 16 января 2019 года, 11:34
Шведские вооруженные силы впервые будут обучать "кибер-солдат" для защиты страны от возможных кибератак, сообщает The Local.
Такое заявление сделал верховный главнокомандующий страны Микаэль Биден. По его словам, проект будет запущен в следующем году.
Как отмечается, соответствующее обучение будут проходить около 30 призывников.
"Наши кибер-системы должны быть защищены от квалифицированных противников", — сказал Биден.
Он добавил, что для прохождения отбора на эту программу призывники должны будут уже иметь определенный уровень образования.
Источник: Gazeta
Фото: Flickr/Karl-Ludwig Poggemann
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