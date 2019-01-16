﻿ Швеция начнет обучать "кибер-солдат", Mixnews.lv

В мире |

Шведские вооруженные силы впервые будут обучать "кибер-солдат" для защиты страны от возможных кибератак, сообщает The Local.

Такое заявление сделал верховный главнокомандующий страны Микаэль Биден. По его словам, проект будет запущен в следующем году.

Как отмечается, соответствующее обучение будут проходить около 30 призывников.

"Наши кибер-системы должны быть защищены от квалифицированных противников", — сказал Биден.

Он добавил, что для прохождения отбора на эту программу призывники должны будут уже иметь определенный уровень образования.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/Karl-Ludwig Poggemann