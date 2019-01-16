﻿ СМИ: в США боятся разработки Северной Кореей биологического оружия, Mixnews.lv

СМИ: в США боятся разработки Северной Кореей биологического оружия (3)

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В мире | 16 января 2019 года, 12:19

Военные аналитики в США все больше обеспокоены разработками Северной Кореей биологического оружия, сообщает The New York Times.

Аналитики называют угрозу использования биологического оружия более неотложной, нежели проблему ядерного оружия, которую Пхеньян и Вашингтон обсуждают более шести месяцев. Как отмечает издание, что Северная Корея сотрудничает с иностранными исследователями для изучения биотехнологических навыков и создания механизмов.

«У Северной Кореи гораздо больше шансов использовать биологическое оружие, чем ядерное. Программа…недооценена и очень смертоносна», — сказал Эндрю К. Вебер, сотрудник Пентагона, отвечающий за программы ядерной, химической и биологической защиты.

Ранее сообщалось, что грузинский Исследовательский центр Ричарда Лугара подозревают в создании биологического оружия и опытах над людьми.

Источник: Газета.ру

Комментарии 3
yes1 час назад
СЩА надо меньше свой нос совать в чужие государства. Трясли всякие там с трибун пробиркой со стиральным порошком, якобы в Ираке хим. оружие есть, разбомбили всю страну ввели в хаус, убили миллионы жизней, так хим. оружие и не нашли, щас выдумывают новые сказки уже с КНДР
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1155 минут назад
кроме америкосов никто не применял ни ядерного ,ни химического,ни бактериологического оружия. Если сами не применят,то не надо бояться,пусть себя бояться.
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Сайте пиндосы ??..?.20 минут назад
Правильно .......но по ветру лучше
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