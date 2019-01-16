﻿ Выборы в Украине: Facebook ужесточит публикацию политической рекламы, Mixnews.lv

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Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы во время выборов, которые пройдут в течение ближайших месяцев в Индии, Нигерии, Евросоюзе и на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Отмечается, что данные меры направлены на противодействие вмешательству в выборы. По словам директора по глобальной политике Кэти Харбат, в Нигерии рекламу, связанную с выборами президента страны, которые пройдут в феврале, можно будет размещать только с территории страны. Такая же мера будет применяться с февраля на Украине, где в конце марта будут выбирать главу государства.

Директор управления продукцией Facebook Роб Лизерн рассказал, что в Индии в преддверии весенних парламентских выборов политическая реклама будет попадать в специальную онлайн-библиотеку. Он пояснил, что сохранение объявлений в библиотеке в течение семи лет является ключевой мерой по борьбе со вмешательством в выборы.

В начале ноября, перед промежуточными выборами в США, Facebook заблокировал 30 подозрительных страниц, а также 85 аккаунтов в Instagram. По данным компании, все они были уличены в скоординированном недобросовестном поведении. Также была начата проверка их возможной связи с «Агентством интернет-исследований» и другими организациями. Позднее Facebook заблокировала еще шесть аккаунтов и шесть страниц, а также 14 аккаунтов в Instagram, которые также были уличены в недобросовестном поведении.

Источник: РБК