﻿ Трамп посчитал все стены на границах в мире, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп подсчитал количество стен, существующих на границе разных государств. Об этом он написал в Twitter.

Он сообщил, что в мире существует около 77 заградительных построек. Строительство еще 45-ти планируется в ближайшей перспективе.

"Более 800 миль стен были построены в Европе только с 2015 года", — подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что все эти проекты были признаны успешными.

"Остановите преступность на нашей южной границе!»", — призвал Трамп.

Такое заявление президент США сделал на фоне продолжающегося шатдауна.

There are now 77 major or significant Walls built around the world, with 45 countries planning or building Walls. Over 800 miles of Walls have been built in Europe since only 2015. They have all been recognized as close to 100% successful. Stop the crime at our Southern Border! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа заставила вернуться на неоплачиваемую работу почти 50 тыс. госслужащих во время приостановки работы правительства.

Напомним, Латвия начала возводить масштабный забор на границе с Россией в декабре 2015 года. Общая протяженность российско-латвийской границы составляет 276 километров. Забор поставят в тех местах, где нет естественных преград. Общая стоимость строительства забора с камерами видеонаблюдения составит 17 миллионов евро.

Власти страны подчеркивают, что проект направлен не против России, а на борьбу с нелегальными мигрантами.