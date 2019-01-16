﻿ Трамп посчитал все стены на границах в мире, Mixnews.lv

Трамп посчитал все стены на границах в мире (1)

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В мире | 16 января 2019 года, 21:07

Президент США Дональд Трамп подсчитал количество стен, существующих на границе разных государств. Об этом он написал в Twitter.

Он сообщил, что в мире существует около 77 заградительных построек. Строительство еще 45-ти планируется в ближайшей перспективе.

"Более 800 миль стен были построены в Европе только с 2015 года", — подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что все эти проекты были признаны успешными.

"Остановите преступность на нашей южной границе!»", — призвал Трамп.

Такое заявление президент США сделал на фоне продолжающегося шатдауна.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа заставила вернуться на неоплачиваемую работу почти 50 тыс. госслужащих во время приостановки работы правительства.

Напомним, Латвия начала возводить масштабный забор на границе с Россией в декабре 2015 года. Общая протяженность российско-латвийской границы составляет 276 километров. Забор поставят в тех местах, где нет естественных преград. Общая стоимость строительства забора с камерами видеонаблюдения составит 17 миллионов евро.

Власти страны подчеркивают, что проект направлен не против России, а на борьбу с нелегальными мигрантами.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Нить54 минуты назад
Все "откаты" неуспеет.
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