﻿ При теракте в Найроби погиб американец, переживший 11 сентября, Mixnews.lv

При теракте в Найроби погиб американец, переживший 11 сентября (1)

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В мире | 16 января 2019 года, 16:39

Американский бизнесмен Джейсон Спиндлер, переживший теракт 11 сентября 2001 года, стал одним из 15 человек, погибших во время взрыва в Найроби, пишет The Sun.

Сообщается, что мужчина находился в отеле в столице Кении Найроби, когда четверо террористов совершили нападение. Джейсон Спиндлер был генеральным директором одной управляющей и инвестиционной фирмы в Найроби.

Смерть американского бизнесмена подтвердил его брат.

«С тяжелым сердцем я объявляю, что мой брат Джейсон скончался сегодня утром во время террористической атаки в Найроби… Он был бойцом», — поделился брат Спиндлера.

Джейсон Спиндлер смог выжить 11 сентября 2001 года в США. Тогда он работал в одном из двух здании и смог сбежать, прежде чем они были полностью разрушены.

Ранее сообщалось, что при нападении боевиков на отель в Найроби погибли граждане США и Британии.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Алекс27 минут назад
Вот как тут не быть фаталистом...
Написано на роду погибнуть от чего-либо-живи хоть в бункере и никуда не выходи,но все равно рванут или чайник,или бритва,...
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