﻿ Парламент Британии проголосовал по вотуму недоверия правительству Мэй, Mixnews.lv

Парламент Британии проголосовал по вотуму недоверия правительству Мэй (8)
По результатам голосования в нижней палате парламента Великобритании, за то, чтобы объявить вотум недоверия кабинету министров, проголосовали 306 человек, против — 325, сообщает "Би-би-си". Голосование началось около 21:00 по латвийскому времени.
Голосование по вотуму недоверия последовало за поражением кабинета Мэй в парламенте по вопросу условий выхода из состава Европейского союза — против плана премьера проголосовали 432 членов палаты, поддержали его 202 человека.
Вопрос о вотуме недоверия внес в повестку дня лидер лейбористов Джереми Корбин, который выступает за внеочередные выборы в стране.
Theresa May's government survives a no confidence vote by 325 to 306 - but has yet to get MPs to back a Brexit planhttps://t.co/sQNa5Vp7Tu pic.twitter.com/VG6bKJqDCM— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 16, 2019
Как сообщается, вынесение вотума недоверия не означает, что Тереза Мэй обязательно потеряет пост главы правительства — она сможет предложить нижней палате новый состав кабинета министров во главе с собой. Однако в случае, если состав утвержден не будет, правительство распускается, и в стране должны пройти новые выборы.
Theresa May wins the U.K. confidence vote, 325-306https://t.co/DLXNZXI45g#NoConfidenceMotion https://t.co/rk5ymmZCGL— Bloomberg Brexit (@Brexit) January 16, 2019