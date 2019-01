﻿ Парламент Британии проголосовал по вотуму недоверия правительству Мэй, Mixnews.lv

В мире |

По результатам голосования в нижней палате парламента Великобритании, за то, чтобы объявить вотум недоверия кабинету министров, проголосовали 306 человек, против — 325, сообщает "Би-би-си". Голосование началось около 21:00 по латвийскому времени.

Голосование по вотуму недоверия последовало за поражением кабинета Мэй в парламенте по вопросу условий выхода из состава Европейского союза — против плана премьера проголосовали 432 членов палаты, поддержали его 202 человека.

Вопрос о вотуме недоверия внес в повестку дня лидер лейбористов Джереми Корбин, который выступает за внеочередные выборы в стране.

