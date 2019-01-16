﻿ Парламент Британии проголосовал по вотуму недоверия правительству Мэй, Mixnews.lv

Парламент Британии проголосовал по вотуму недоверия правительству Мэй (8)

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В мире | 16 января 2019 года, 21:27

По результатам голосования в нижней палате парламента Великобритании, за то, чтобы объявить вотум недоверия кабинету министров, проголосовали 306 человек, против — 325, сообщает "Би-би-си". Голосование началось около 21:00 по латвийскому времени.

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Голосование по вотуму недоверия последовало за поражением кабинета Мэй в парламенте по вопросу условий выхода из состава Европейского союза — против плана премьера проголосовали 432 членов палаты, поддержали его 202 человека.

Вопрос о вотуме недоверия внес в повестку дня лидер лейбористов Джереми Корбин, который выступает за внеочередные выборы в стране.

Как сообщается, вынесение вотума недоверия не означает, что Тереза Мэй обязательно потеряет пост главы правительства — она сможет предложить нижней палате новый состав кабинета министров во главе с собой. Однако в случае, если состав утвержден не будет, правительство распускается, и в стране должны пройти новые выборы.

Источник: РБК
Комментарии 8
Patriot17 минут назад
Jà!Tiesi tà!Es tùlìt orgazmèsu!
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Alex13 минуты назад
Сколько радостных воплей от титульных .Шапокляк на месте осталось!А шо случилось ,Брэкзит отменили ?Таки будет жёсткий Выход !И много латышей вернётся.Вот тут не знаю ,хорошо это или плохо...
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Latviešu Patriots22 минуты назад
Krievija!
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