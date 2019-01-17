﻿ США сообщили дату выхода из ракетного договора, Mixnews.lv

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Соединенные Штаты приостановят свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и запустят процесс выхода из соглашения 2 февраля без учета согласия со стороны России.

Это произойдет в случае, если Москва не предоставит доказательств соблюдения пунктов договора. Об этом 16 января заявила заместитель секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при Госдепе США Андреа Томпсон.

По ее словам, на выход из соглашения потребуется шесть месяцев. С российской стороны в переговорах участвовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Причиной такого решения стало то, что российская и американская стороны не достигли договоренностей по итогу консультаций в Женеве 15 января. «К разочарованию, вчера никакого прорыва достигнуто не было», — сказала Томпсон. По мнению Вашингтона, Россия не собирается менять свой подход и соблюдать условия ракетного договора.

В то же время отмечается, что российской стороне разъяснили, какие именно шаги необходимо предпринять для соблюдения ДРСМД. Речь идет о проверке уничтожения ракеты, «к которой у США есть претензии».

Первый ультиматум России выдвинули в декабре

4 декабря Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к выполнению обязательств по ДРСМД. «Во время этих 60 дней мы по-прежнему не будем производить, испытывать и размещать какие-либо системы вооружений. После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», — добавил он.

Второй ультиматум от НАТО

В начале января генсек НАТО Йенс Столтенберг отметился резонансным заявлением, предоставив России "последний шанс" для того, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД до 2 февраля 2019 года.

По словам генсека НАТО альянс рассматривает меры военного характера, чтобы добиться от России ответных шагов. "Наши ответные меры могут носить военный характер. Срок истекает второго февраля", - напомнил Столтенберг.

Россия не предоставит США новых доказательств соблюдения договора

По мнению российской стороны, все доказательства соблюдения ДРСМД уже были переданы США. «Россия предоставила американской стороне уже все необходимые доказательства ее неукоснительного выполнения договора, все, что было. Сложилась такая ситуация, что мы сами уже не понимаем, что от нас требуют», — заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Действия партнеров он назвал неприкрытой агрессией и добавил, что Москва сделала все возможное, чтобы соглашение осталось в силе. По словам Клинцевича, целью США является размещение ракет в Европе.

Ракетный договор ограничивал гонку вооружений

ДРСМД был подписан в 1987 году и вступил в силу годом позднее. Он был призван сдержать гонку вооружений, разгоревшуюся во второй половине 1970-х годов. Тогда США и СССР начали разворачивать в Европе свои ядерные боевые средства. Советские «евростратегические» комплексы «Пионер» и американские группировки средней дальности с баллистическими «Першинг-2» и крылатыми «Томагавками» пребывали в состоянии боевой готовности.

По соглашению США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. При этом аналогичные ракеты морского и воздушного базирования в документ включены не были. Кроме того, стороны в течение трех лет обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Для контроля за выполнением каждая сторона могла проводить инспекции.