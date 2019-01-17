﻿ Ирландские ученые предлагают изучать в школах порнофильмы, Mixnews.lv

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Группа исследователей из Национального университета Ирландии пришла к выводу, что школьники должны изучать порнографические видео, чтобы избежать последующего травмирующего опыта от пребывания в интернете и подготовиться к сексу в реальной жизни, пишет The Sun.

По словам руководителя рабочей группы Кейт Доусон, уроки порнограмотности должны демонстрировать детям, что показанное на экране – театрализованная постановка.

Она считает, что школьникам стоит объяснять, что оргазм редко бывает таким «драматичным, явным и легким», как это показано в порнофильмах, а безукоризненные тела порноактеров тоже являются исключением.

Наблюдение за порно поможет детям разобраться в различных типах гениталий и меньше беспокоиться по поводу внешнего вида собственных половых органов.

Как отметила ученый, занятия должны соответствовать возрасту, однако начинать их нужно до того, как дети станут вести половую жизнь. С помощью таких уроков подрастающее поколение сможет избежать «неловкого, смешного и разочаровывающего» опыта в будущем.

Источник: Новый мир

Фото: pixabay.com