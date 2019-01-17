﻿ ВИДЕО: в России завуч ударила ученицу по лицу за рисование, Mixnews.lv

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В одной из школ российского города Тольятти учительница ударила по лицу ученицу. Видео инцидента опубликовали на Youtube.

В описании к ролику говорится, что учительница применила силу из-за того, что ученица рисовала на уроке. Перед этим она скинула со стола все ее вещи.

Как пишет «Комсомольская правда — Самара», учительница преподает биологию, кроме того, она завуч этой школы. Девочка, которую она ударила, учится в пятом классе.

Источники «Комсомольской правды» сообщили, учительница не в первый раз ведет себя так. Представители школы инцидент не прокомментировали.

Как сообщает администрация Тольятти, утром 17 января в этой школе чиновники департамента образования провели совещание, посвященное этому инциденту, на котором присутствовали педагоги учебного заведения и родители учеников.

"Для объективной оценки ситуации в школе проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования. При любых обстоятельствах действия педагога в администрации образовательного учреждения и департаменте образования считают недопустимыми", - заявили представители департамента образования.

Учитель, попавший на видео, на время проведения проверки отстранен от работы.

Источник: Дождь

Фото: pixabay.com