﻿ В Британии могут ввести наказание за незаконную сьемку в туалетах, Mixnews.lv

В Британии могут ввести наказание за незаконную сьемку в туалетах
В мире | 17 января 2019 года, 13:20
Новый законопроект, согласно которому будут наказывать любителей незаконной съемки, был принят верхней палатой парламента и ожидает одобрения королевы Великобритании Елизаветой II, пишет CNN.
Законопроект заручился поддержкой правительства после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая была «огорчена» тем, что не удавалось ввести проект ранее.
Сообщается, что закон могут ввести в Англии и Уэльсе. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы.
Отмечается, что самых злостных правонарушителей будут также вносить в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.
Источник: Газета.ру