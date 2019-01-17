﻿ СМИ: Евросоюз согласен отложить Brexit до 2020 года, Mixnews.lv

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Евросоюз рассматривает вариант отсрочки Brexit до 2020 года. Такие планы появились после того, как Германия и Франция заявили о готовности продлить переговоры о выходе Великобритании из ЕС на фоне подвешенной политической ситуации в стране.

Ранее европейские чиновники предполагали, что Brexit можно отложить на три месяца - до июня 2019 года. Однако после того, как парламент Великобритании не одобрил соглашение по выходу и объявил премьер-министру Терезе Мэй вотум недоверия, они готовят юридическое решение для переноса Brexit на более поздний срок, пишет The Times 17 января.

"Европейский Союз должен предоставить дополнительное время для того, чтобы добиться четкой позиции британского парламента и народа. Я рассматриваю это как разумную просьбу", - заявил министр экономики Германии Питер Альтмайер в эфире BBC (цитата по The Times). По его словам, Британии необходимо продление срока Brexit, чтобы найти консенсус о пути вперед после провального голосования по сделке.

Президент Франции Макрон ожидает от Терезы Мэй, что она скажет лидерам стран ЕС о планах взять больше времени, чтобы что-нибудь пересмотреть, заявил он вечером 15 января. Министр по европейским делам Франции Натали Луазо отметила, что отсрочка юридически и технически возможна, но Британия должна сделать соответствующий запрос быстро. "Что мы можем сказать им, так это поторопиться, потому что скоро 29 марта", - пояснила Луазо. (Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. - прим. ред.)

В середине ноября 2018 года британский кабинет министров одобрил предварительный текст соглашения, которое представила Тереза Мэй. Однако 15 января 2019 года палата общин парламента проголосовала против сделки и объявила Мэй вотум недоверия. 16 января правительство преодолело его - поддержку кабмину выразили 325 депутатов против 306.

Теперь правительство должно определиться со своими дальнейшими шагами и уже 21 января представить парламенту "план Б" по Brexit.

Мэй не отозвала из парламента свой вариант сделки с Евросоюзом и, как ожидается, вновь выставит его на голосование уже в феврале. При этом пока остается не ясным, будет ли изменен текст соглашения и согласится ли Брюссель вопреки своим предыдущим заявлениям вновь начать переговоры по Brexit.

Источник: NEWSru.com

Фото: Flickr/ROOM MAN