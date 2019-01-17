﻿ Умер снявший водружение знамени Победы над Рейхстагом оператор, Mixnews.lv

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На 99-м году жизни умер кинооператор Борис Соколов, говорится в сообщении Союза кинематографистов России. Информацию о смерти Соколова подтвердили РБК в пресс-службе Союза.

«С уходом Бориса Александровича Соколова закончилась эпоха фронтовых кинооператоров Великой Отечественной войны. Но память об этих уникальных операторах, о нашем друге Борисе Александровиче Соколове будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении организации.

Борис Соколов был одним из наиболее известных кинооператоров времен войны. Нападение Германии он встретил в Коломне, где 22 июня работал на съемках фильма в качестве преддипломной практики. В октябре 1941 года его эвакуировали в Казахстан, где он работал над созданием тыловой кинохроники. Однако в 1944 году в звании капитана его перебросили во фронтовую группу 1-го Белорусского фронта. Он снимал водружение знамени Победы над Рейхстагом и сделал кадры подписания капитуляции нацистской Германии. После окончания войны в Германии, Соколов направился на Дальний Восток, на Забайкальский фронт, где снимал хронику войны с Японией.

Соколов был удостоен ордена «Знак почета», двух орденов Красной звезды и ордена Отечественной войны II степени. С 1949 по 1955 год работал на Литовской киностудии, с 1959 по 1981 год — на Центральном телевидении.

Источник, фото: РБК