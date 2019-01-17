﻿ Испания переживает туристический бум, Mixnews.lv

В мире |

Согласно данным правительства Испании, в прошлом году страну посетило рекордное количество иностранных туристов – 82,6 миллиона, сообщает Associated Press.

Испания борется за мировое туристическое первенство с Францией, которая в 2017 году лидировала с 87 миллионами туристов. Прошлогодние данные официальный Париж пока не обнародовал.

По словам министра промышленности, торговли и туризма Испании Рейеса Марото, количество туристов в стране в прошлом году выросло почти на 1% по сравнению с 2017 годом.

Иностранные туристы потратили в Испании почти 90 миллиардов евро, что на 3,1% больше, чем в 2017 году.

Источник: Новый мир

Фото: pixabay.com