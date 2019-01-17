﻿ Хакеры выложили в сеть данные более 700 миллионов учетных записей, Mixnews.lv

Хакеры выложили в сеть данные более 700 миллионов учетных записей
В интернет выложили базу данных с почти 773 миллионами уникальных адресов электронной почты и почти 22 миллионами уникальных паролей. Об этом сообщил эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант.
The Wired называет это крупнейшей из известных публикацией украденных данных.
Папка «Коллекция № 1» весом 87 гигабайт была выложена на облачном сервисе MEGA, а также на «популярном хакерском форуме», сообщил Хант. По его словам, коллекция, судя по всему, составлена из разных источников, относящихся к разным годам.
Целью ее создания могло быть ее использование для кражи аккаунтов: хакеры выбирают какой-либо сайт и автоматически подставляют комбинации из базы. Поскольку люди нередко используют одни и те же логины и пароли, преступникам удается завладеть их аккаунтами.
Проверить, есть ли ваш почтовый адрес в «Коллекции № 1», можно на сайте «Have I Been Pwned?», который поддерживает Хант.
Источник: Meduza
Фото: pixabay.com