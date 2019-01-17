﻿ В России загорелся бизнес-центр, люди выпрыгивали из окон, Mixnews.lv

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В российской Перми произошел пожар в бизнес-центре на Монастырской улице. Загорелось помещение на третьем этаже. Два человека выпрыгнули из окон, их увезли в больницу, сообщил корреспондент Properm.ru.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация сработала в 13:50 по местному времени, десять минут спустя в здании началось сильное задымление.

Пожарные получили сигнал о возгорании в 14:10, на место прибыли восемь пожарных машин, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В ходе пожара пострадали 14 человек, шестеро из них были госпитализированы, сообщили позднее «Коммерсанту» в пресс-службе краевого Минздрава. Среди пострадавших была беременная женщина, ее доставили в родильное отделение. Она родила ребенка, они оба здоровы.

Пожар потушили в 14:55, сообщили в МЧС. Опрошенные изданием очевидцы предположили, что в здании загорелась проводка.

На видео, размещенных пользователям в соцсетях, видно, как человек выпрыгивает из окна третьего этажа горящего здания. Как поясняет пермский портал v-kurse.ru, девушка не дождалась помощи и спрыгнула сама — в результате падения она ударилась о козырек здания.

На другом видео видно, как группа очевидцев спасает беременную женщину, которая не смогла выпрыгнуть из окна — мужчины приставили к окну раскладную лестницу и помогли ей спуститься вниз.

Источник: телеканал "Дождь"