﻿ Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент, Mixnews.lv

Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент
В мире | 17 января 2019 года, 18:16
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен участвовать в выборах в Европейский парламент. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал на одном из мероприятий партии «Вперед, Италия» в Сардинии.
«Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться», — отметил Берлускони.
За время своей политической карьеры Сильвио Берлускони трижды возглавлял итальянское правительство.
Выборы в Европарламент запланированы на конец мая 2019 года.
Источник: Газета.ru