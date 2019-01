﻿ 97-летний муж Елизаветы II попал в ДТП, Mixnews.lv

В мире |

Супруг королевы Британии Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп попал в автокатастрофу, сообщает The Telegraph.

Уточняется, что Филипп находился за рулем в момент ДТП.

Prince Philip, 97, was in a car accident: Great Britain's Prince Philip, husband of Queen Elizabeth II, was involved in a traffic accident Thursday but he was not injured, Buckingham Palace told CNN. https://t.co/fS3nBSe6Yn pic.twitter.com/j6ROiIoJIr