﻿ Он вернулся: вышел трейлер третьей части "Джона Уика", Mixnews.lv

Он вернулся: вышел трейлер третьей части "Джона Уика" (1)

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В мире | 18 января 2019 года, 08:21

В сети появился трейлер третьей части «Джона Уика» с Киану Ривзом. Видеоролик опубликован на YouTube-канале студии Lionsgate.

На кадрах можно увидеть как Ривз в образе Уика «убивает» человека книгой.

Также в ролике засветились Холли Берри, Иэн Макшейн и Лоуренс Фишборн.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Robert Brown

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
убивают книгой1 час назад
Мой любимый актер абсолютно прав.
Порой книги некоторых самозванцев, называющих себя беспочвенно, единственными, т.н. "профессионалами", после их прочтения, убивают все прекрасное.
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