﻿ Он вернулся: вышел трейлер третьей части "Джона Уика", Mixnews.lv

Он вернулся: вышел трейлер третьей части "Джона Уика" (1)
В мире | 18 января 2019 года, 08:21
В сети появился трейлер третьей части «Джона Уика» с Киану Ривзом. Видеоролик опубликован на YouTube-канале студии Lionsgate.
На кадрах можно увидеть как Ривз в образе Уика «убивает» человека книгой.
Также в ролике засветились Холли Берри, Иэн Макшейн и Лоуренс Фишборн.
Источник: Газета.ру
Фото: Flickr/Robert Brown
Источник: Газета.ru
Порой книги некоторых самозванцев, называющих себя беспочвенно, единственными, т.н. "профессионалами", после их прочтения, убивают все прекрасное.