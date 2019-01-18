﻿ Он вернулся: вышел трейлер третьей части "Джона Уика", Mixnews.lv

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В сети появился трейлер третьей части «Джона Уика» с Киану Ривзом. Видеоролик опубликован на YouTube-канале студии Lionsgate.

На кадрах можно увидеть как Ривз в образе Уика «убивает» человека книгой.

Также в ролике засветились Холли Берри, Иэн Макшейн и Лоуренс Фишборн.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Robert Brown