﻿ В список угроз здоровью человечества впервые вошел отказ от прививок, Mixnews.lv

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала ежегодный список из десяти глобальных угроз человечеству. В список впервые попал тренд на сознательный отказ от вакцинации, пишет meduza.io.

ВОЗ отмечает, что продолжение этого тренда ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями болезней, от которых есть вакцина. В отчете отмечается, например, рост случаев заболеваний корью, который во многом вызван отказом от прививок.

Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, новую пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медицинской помощи в развивающихся странах.

По данным ВОЗ, на современном этапе развития вакцинация позволяет предотвратить 2-3 миллиона преждевременных смертей ежегодно.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download