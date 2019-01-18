﻿ Источник: два Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке, Mixnews.lv

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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полетов на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно», — сказал он.

Минобороны подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что самолеты коснулись друг друга в воздухе. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.

«В 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что экипажи обоих бомбардировщиков катапультировались, их разыскивают спасатели.

Фото: Wikimedia Commons