﻿ В 2018 году немецкие водители потеряли в пробках 52 года, Mixnews.lv

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На немецких автобанах в 2018 году было зарегистрировано рекордное количество пробок, сообщает The Local.

По данным Всеобщего немецкого автомобильного клуба, на автомобильных дорогах Германии было зарегистрировано 745 тысяч пробок.

В среднем по стране было более 2000 пробок в день. В целом в 2018 году было зарегистрировано почти на 3% больше пробок, чем в предыдущем году.

Длина заторов также выросла в прошлом году примерно на 5% и составила всего около 1,5 миллиона километров. Кроме того, водители простояли в пробках 459 тысяч часов – это примерно 52 года.

В качестве возможных причин увеличения пробок эксперты указали увеличение пробега транспортных средств на 0,4% и увеличение количества участков с проведением ремонтных работ на 3% по сравнению с 2017 годом.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com