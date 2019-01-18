﻿ Рекордное число британцев хотят остаться в Евросоюзе, Mixnews.lv

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Рекордное число британцев хотят остаться в Евросоюзе (2)

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В мире | 18 января 2019 года, 12:03

Число британцев, которые хотят остаться в ЕС, достигло наивысшего уровня со времени проведения референдума по Brexit в 2016 году, передает Reuters.

Согласно результатам опроса, проведенного YouGov, если бы состоялся второй референдум, 56% опрошенных проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе ЕС. 44% опрошенных проголосовали бы за выход из ЕС.

Стоит отметить, что результат опроса не включает мнение тех, кто не определился и кто не намерен участвовать в возможном референдуме.

Если же принимать во внимание мнение всех групп, то значительное преимущество все равно будет за сторонниками единства с ЕС. 48% проголосовали бы против выхода Великобритании, 38% респондентов высказались бы за Brexit. 6% не будут участвовать в голосовании, 7% не определились.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
www1 час назад
По официальному голосованию, проголосовали За, по какому то непонятному опросу Против.
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111 час назад
как там у них хайли лайкели ! Уже надоели со своим цирком. Кота Скрипалей замочили,самих Скрипалей похоже тоже к коту отправили.
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