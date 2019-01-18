﻿ Эпизод "Маши и Медведя" установил рекорд Гиннеса, Mixnews.lv

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Серия российского детского мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» вошла в книгу рекордов Гиннеса как самый популярный анимационный ролик на YouTube, сообщает пресс-служба студии «Анимаккорд».

Эпизод был опубликован 31 января 2012 года и с тех пор его просмотрели более 3,4 млрд раз. Теперь он входит в Топ-5 самых просматриваемых контентов за все время существования платформы.

Первая серия «Маши и Медведя» вышла в 2009 году. Сейчас мультсериал представляет собой мировой феномен: он переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах. Общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает цифру 42 млрд, отмечает «РИА Новости».

Источник: Известия