﻿ Эпизод "Маши и Медведя" установил рекорд Гиннеса, Mixnews.lv

Эпизод "Маши и Медведя" установил рекорд Гиннеса
В мире | 18 января 2019 года, 15:02
Серия российского детского мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» вошла в книгу рекордов Гиннеса как самый популярный анимационный ролик на YouTube, сообщает пресс-служба студии «Анимаккорд».
Эпизод был опубликован 31 января 2012 года и с тех пор его просмотрели более 3,4 млрд раз. Теперь он входит в Топ-5 самых просматриваемых контентов за все время существования платформы.
Первая серия «Маши и Медведя» вышла в 2009 году. Сейчас мультсериал представляет собой мировой феномен: он переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах. Общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает цифру 42 млрд, отмечает «РИА Новости».
Источник: Известия