﻿ Экс-адвокат Трампа признался в фальсификации опросов, Mixnews.lv

В мире |

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признался, что фальсифицировал опросы по указанию Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Что касается статьи The Wall Street Journal о фальсификации опросов, то я делал это по указанию и исключительно в интересах Дональда Трампа», — заявил он, добавив, что сожалеет о своей слепой преданности человеку, «который этого не заслуживает».

Как сообщила газета, Коэн в 2015 году обращался к главе консалтинговой компании RedFinch Solutions LLC Джону Гогеру с просьбой подделать результаты онлайн-опросов.

По данным издания, Гогер должен был получить 50 тыс. долларов за свои услуги. Коэн подтвердил, что Гогеру был выписан чек за проделанную работу.

При этом WSJ приводит слова бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который представляет интересы Трампа и который опроверг обвинения Коэна в адрес президента.

«Это неправда. Президент не знал об этом, если это произошло», — подчеркнул он.

В конце ноября 2018 года Майкл Коэн рассказал, что предоставил недостоверную информацию о намерении построить Trump Tower в Москве.

Ранее он также заявил под присягой, что по указанию Трампа совершал преступления и воспрепятствовал публикации сведений о том, что президент платил за молчание бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд и экс-модели Playboy Карен Макдугал, которые заявляли об интимной связи с Трампом. Позднее Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение закона о финансировании предвыборной кампании.

Сам Трамп в декабре 2018 года признал, что наем на работу Коэна был ошибкой. Он отметил, что не давал незаконных указаний своему бывшему адвокату.

Источник: РБК