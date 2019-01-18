﻿ В Китае за год отправлено более 50 млрд экспресс-посылок, Mixnews.lv

В мире |

Китайские компании экспресс-доставки за минувший 2018 год обработали более 50 миллиардов 700 миллионов посылок, что на 26,6% больше, чем в 2017 году, сообщила Почта Китая.

Объем сделок достиг 603 миллиарда 840 миллионов юаней (свыше 86 миллионов долларов), показав прирост на 21,8% в годовом выражении.

В частности, количество операций экспресс-доставки в пределах территории одного города составило 11 миллиардов 410 миллионов посылок с годовым приростом 27,5%, а за пределами города этот показатель составил 38 миллиардов 190 миллионов.

Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay.com