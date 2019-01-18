﻿ В берлинском аэропорту задержали пассажира со змеей в штанах, Mixnews.lv

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В берлинском аэропорту Шенефельд правоохранители задержали мужчину, пытавшегося пронести на борт самолета змею. Пресмыкающееся находилось в брюках пассажира, сообщает Bild.

Инцидент произошел на рейсе, который направлялся в Израиль. 40-сантиметровая змея была в тканевой сумке, обвязанной шнуром, которую мужчина прятал в штанах.

Отметим, что транспортировка змей требует специального разрешения, которого у немца не оказалось. В результате таможенники конфисковали пресмыкающееся и отправили его в центр спасения животных, расположенный в Бранденбурге.

Между тем за попытку провезти животное без документов контрабандисту грозит штраф.

Источник: Новый мир

Фото: vseodetyah.com