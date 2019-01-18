﻿ В берлинском аэропорту задержали пассажира со змеей в штанах, Mixnews.lv

В берлинском аэропорту задержали пассажира со змеей в штанах
В мире | 18 января 2019 года, 17:22
В берлинском аэропорту Шенефельд правоохранители задержали мужчину, пытавшегося пронести на борт самолета змею. Пресмыкающееся находилось в брюках пассажира, сообщает Bild.
Инцидент произошел на рейсе, который направлялся в Израиль. 40-сантиметровая змея была в тканевой сумке, обвязанной шнуром, которую мужчина прятал в штанах.
Отметим, что транспортировка змей требует специального разрешения, которого у немца не оказалось. В результате таможенники конфисковали пресмыкающееся и отправили его в центр спасения животных, расположенный в Бранденбурге.
Между тем за попытку провезти животное без документов контрабандисту грозит штраф.
Источник: Новый мир
Фото: vseodetyah.com