﻿ СМИ: финны могли прослушивать закрытую переговорную Трампа и Путина, Mixnews.lv

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Американские разведывательные управления могут быть в курсе деталей встречи тет-а-тет президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина во время саммита в Хельсинки в июле 2018 года, пишет издание Washington Times со ссылкой на источника из разведывательного сообщества.

Разведка США может быть осведомлена о деталях закрытой встречи из-за того, что комната, вероятно, прослушивалась, рассказали источники изданию.

"Более чем возможно, что финская разведка прослушивала комнату, и они, возможно, могли поделиться стенограммой того, что было сказано либо непосредственно с ЦРУ, либо с людьми, доступными для разведки США", — сказал один из источников, говоривший на условиях анонимности.

Ранее демократы попытались вызвать для дачи показаний переводчика, который был на встрече Трампа и Путина, Марину Гросс, напоминает издание.

В этом месяце сообщалось, что председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес, а также глава комитета по вооруженным силам Джек Рид отправили американскому лидеру Дональду Трампу письмо с требованием разрешить конгрессу провести допрос его переводчиков.

Источник: Gazeta