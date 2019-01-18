﻿ Известные немцы призвали Британию остаться в ЕС, Mixnews.lv

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Ведущие политики, бизнесмены и спортсмены Германии написали в газету Times эмоциональное письмо, в котором призвали Британию не уходить из Евросоюза, сообщает BBC.

"Британцы должны знать, что мы уверены: нет такого решения, которое нельзя было бы пересмотреть. Наши двери всегда будут открыты. Европа - наш дом", - говорится в письме, которое подписал 31 деятель политики, экономики, культуры и спорта Германии.

"Мы будем скучать по легендарному британскому черному юмору, по традиции выпить кружку эля в пабе после работы, по левостороннему движению и по пантомиме на Рождество. Но больше всего мы будем скучать по британцам - нашим друзьям на том берегу Ла-Манша, - пишут немцы. - Мы будем скучать по Британии как части Европейского союза, особенно в эти неспокойные времена. Поэтому британцы должны знать: мы от всего сердца хотели бы, чтобы они остались".

Начинается письмо с напоминания о роли Великобритании в формировании современной Европы: "Без вашей великой нации наш континент не был бы тем, чем он является сегодня - сообществом свободы и процветания. После ужасов Второй мировой войны Британия не бросила нас. Она приветствовала возрождение Германии как суверенной нации и европейской державы. Мы, немцы, помним это и очень ей за это благодарны".

Письмо подписал 31 человек. В их числе - глава правящей в Германии партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают главной претенденткой на пост канцлера Германии после ухода Ангелы Меркель.

Кроме Крамп-Карренбауэр, письмо подписали лидеры Социал-демократической партии Германии, партии "Зеленые", главы концернов Daimler и Airbus, руководители крупнейших бизнес-ассоциаций Германии, известные музыканты и бывший вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леман.

На официальном уровне немецкие политики предпочитают не обсуждать перспективы отмены "брексита", ссылаясь на то, что любые решения об этом должны принимать сами британцы.

Представители правительства Германии выразили сожаление, что парламент Британии 15 января отверг проект договора о выходе из ЕС. Немцы считают, что это решение увеличивает шансы "жесткого брексита" - выхода страны из ЕС без договора 29 марта этого года.

По мнению большинства британских комментаторов, Британия, оказавшись в цейтноте, будет вынуждена попросить об отсрочке выхода.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в радиоинтервью на этой неделе сказал: "Если будет запрос об отсрочке выхода, мы рассмотрим его конструктивно. Хотя это будет не очень просто, потому что в мае - выборы Европарламента, и в связи с этим возникает много вопросов".

Фото: Flickr/DaveLevy