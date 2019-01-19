﻿ Трамп и Ким Чен Ын могут снова встретиться в ближайшее время, Mixnews.lv

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Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться во второй раз в конце феврале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Место встречи объявят позже, однако, согласно неподтвержденной информации, это будет Вьетнам.

Как уточнили в администрации президента, несмотря на вторую встречу, американский лидер не собирается отменять санкции против КНДР.

Это объявление было сделано во время подготовки Вашингтона к визиту Ким Ён Чола, бывшего главы разведки, что является шагом в процессе денуклеаризации, который остановился после встречи Трампа с северокорейским лидером летом 2018 года.

Первая в истории встреча действующих глав США и Северной Кореи прошла в Сингапуре. Они подписали документ, в котором объявили о готовности совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова».