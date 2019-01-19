﻿ У главы "Почты России" нашли квартиру в Москве за миллиард рублей, Mixnews.lv

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Издание The Insider выяснило, что гендиректор Почты России и замглавы Министерства связи Николай Подгузов купил квартиру, стоимость которой превышает сто его годовых доходов.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости, в 2017 году Николай Подгузов купил квартиру площадью 386 кв. метров в ЖКе «Knightsbridge Private Park» в Москве.

Как утверждает автор материала Сергей Ежов, стоимость приобретенной недвижимости по самым скромным оценкам, составляет полмиллиарда рублей, если же брать максимальную ставку, то более миллиарда. При этом годовой доход Подгузова составляет чуть более 8,8 млн рублей.

"Чтобы накопить на переезд в «Knightsbridge Private Park», ему пришлось бы откладывать всю зарплату в течение столетия", - делает вывод издание.

В пресс-службе Почты России, комментируя статью автора, заявили, что для приобретения этой недвижимости Николай Подгузов продал две квартиры в столице, а остальную часть взял в ипотеку.

«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций. Кроме того, источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух квартир в Москве», — сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Сам Подгузов ответил ТАСС, что его квартира стоит около 100 млн рублей, из которых 75% профинансировано за счет ипотеки. Он подчеркнул, что его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы занесены в декларации.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером. Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», — прокомментировал публикацию The Insider Подгузов.

Отделение «Почты России», деревня Раменье, Дмитровский район

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что квартира Подгузова задекларирована в налоговой службе и учтена в справке о его доходах, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций.

Источник: TopNews

Фото: The Insider