﻿ Ученые: вокруг Земли вращается более 7000 тонн космического мусора, Mixnews.lv

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США, Россия и Китай являются лидерами в загрязнении околоземного пространства космическим мусором. Об этом говорится в опубликованных тезисах одной из статей, подготовленных к "Королёвским чтениям" сотрудниками Московского государственного технического университета имени Баумана, на которые ссылается "Интерфакс".

"Лидером по количеству космического мусора являются США, на втором месте - Россия, а на третьем - Китай. На эти страны приходится 93% космического мусора. Ежегодно его общий объем увеличивается на четыре процента", - говорится в тезисах. Масса мусора на орбите при этом продолжает расти - за последние три года она вырастала каждый год примерно на 100 тонн, или около 2%.

Больше всего космического мусора образуется из-за разрушения и столкновения орбитальных аппаратов. Кроме того, орбиту засоряют отработанные ступени и разгонные блоки ракетоносителей, уже недействующие спутники, фрагменты, оторвавшиеся при запусках. По данным на 2017 год на околоземной орбите находится около 18 тысяч объектов размером более 10 сантиметров, в том числе 1200 спутников, 750 тысяч "летающих пуль" (размер каждой "пули" около сантиметра) и около 150 миллионов фрагментов размером менее миллиметра.

Ученые отмечают, что если в околоземном пространстве обломки рано или поздно тормозятся, падают и большей частью сгорают в атмосфере, то на геостационарной орбите они могут крутиться вечно, а столкновения с космическим мусором могут привести к опасным последствиям. А в недалеком будущем ближний космос может стать непригодным для практического использования именно из-за большого количества подобного мусора.

Источник: NEWSru.com